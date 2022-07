Gladstone brengt Raijmakers Jr. weer een stapje hogerop

Het eerste Summer Event van deze zomer in de Tops International Arena kende gisteren een thrillerachtige ontknoping. Piet Raijmakers Jr. stond in Valkenswaard niet vooraan bij het verdelen van de prijzen, maar beleefde toch een topdag.

In de uitrijpiste knoopte een uitgelaten Piet Raijmakers Jr. met elke passerende concullega een praatje aan. Met een foutloos rondje in de barrage bewees zijn paard Van Schijndel’s Gladstone dat hij klaar is voor het grotere werk. De combinatie uit Asten kon terugkijken op een geslaagd Grand Prix-debuut op viersterren-niveau. ,,Meteen dubbel nul. Daar ben ik heel blij mee.” Omdat hij zijn de elfjarige hengst niet op wilde jagen, nam Raijmakers de tijd in de barrage. Als langzaamste van de foutloze combinaties eindigde hij als zesde, goed voor een premie van 5.500 euro.

Op zijn website steekt de 39-jarige Astenaar zijn sportieve ambities niet onder stoelen of banken. ‘Natuurlijk wil ik ook olympische medailles, net als ons pa.’ Heel actueel is die tekst niet meer, bekent hij. ,,O, dat is heel oud. Sinds een jaar of twee heb ik mijn eigen bedrijf in de paardensport. En is het een ander verhaal geworden. De sport is zo veranderd, zoveel duurder en globaler geworden.”

Olympisch goud en zilver

Raijmakers senior, 65 inmiddels, had op de Zomerspelen van 1992 een aandeel in olympisch teamgoud en pakte individueel zilver. ,,Toen waren er maar een paar professioneel mee bezig, nu zijn het er zoveel. Tuurlijk wil ik het hoogst haalbare, maar ik heb nu een bedrijf en dat zal ook moeten lopen. Het moet wel reëel blijven.”

Quote Ik heb geluk dat Gladstone van Van Schijndel’s Bouwgroep is. Anders had ik hem al lang niet meer gehad Piet Raijmakers Jr. (39)

Betekent het dat de wereldtop niet langer bereikbaar is voor een kleine paardensportondernemer uit Asten? ,,Alles blijft mogelijk. Ik heb geluk dat Gladstone van Van Schijndel’s Bouwgroep is. Anders had ik hem al lang niet meer gehad.” Dan was de bruine hengst waarschijnlijk al in de verkoop gedaan.

Het is voor de ruiter nog gissen waar de top ligt voor zijn toppaard. ,,Hij is nu elf, een leeftijd dat ie het moet laten zien. En dat doet hij ook. De Olympische Spelen? Dromen mag altijd, toch? We doen er iedere keer een stapje bij. Hij heeft goed gepresteerd op het NK, was top op Indoor Brabant. Pas als hij constant presteert op viersterrenniveau, doen we er een tandje bij.”

Hogeschool

Dan rest alleen nog de hogeschool van de springsport, de vijfsterrenconcoursen. Zoals de wedstrijden van de Global Champions Tour. In het laatste weekeinde van augustus komt de Tour weer ‘thuis’ in Valkenswaard, want gastheer Jan Tops is eigenaar van de ‘Formule 1' van de paardensport.

Raijmakers weet nog niet of er dan ook een startbewijs voor hem is weggelegd. Voor olympiër Leopold van Asten waarschijnlijk wel. De pijlsnelle ruiter uit Duizel had gisteren de winstpremie van 25.000 euro voor het grijpen, toen VDL Groep Hutch op de allerlaatste hindernis een balk eraf tikte. Daardoor ging de Turk Ömer Karaevli met de zege lopen.