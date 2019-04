Glenn Coldenhoff wordt ‘heel langzaam’ weer de oude: ‘Het gaat nog niet super, maar ik boek wel progressie’

Coldenhoffs vader hoorde woensdag aan het einde van de middag de ronkende motoren op circuit De Witte Ruysheuvel in Oss. Daar mochten deelnemers aan de Dutch Masters of Motocross, een wedstrijd met een deelnemersveld vol MXGP-rijders, de baan kalmpjes verkennen. Voor The Hoff was dat niet nodig. De in Best woonachtige motorcrosser deed er ‘vroeger’ bijna al zijn conditietrainingen. ,,Vanuit mijn ouderlijk huis in Heesch kun je de motoren goed horen. Ik was alleen vergeten te vertellen dat ik hier zou trainen, gelukkig is mijn pa toch nog even komen kijken”, zegt Coldenhoff met een grijns op zijn gezicht.