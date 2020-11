Golfer Van Meijel uit Best zevende op Joburg Open, hoogste notering op een toernooi Europese Tour

PSV Vrouwen in eredivisie­top­per onderuit tegen FC Twente: 3-2

15 november De voetbalsters van PSV hebben zondagmiddag in Enschede in de topper tegen FC Twente een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van coach Sander Luiten (nummer 2 in de eredivisie) verloor met 3-2 van nummer 3 Twente. Door de nederlaag zag PSV het gat met FC Twente slinken tot twee punten. Koploper Ajax staat zes punten voor op PSV.