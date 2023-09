Golfster Coffa worstel met vorm: ‘Ik wil weer terug naar het niveau van twee jaar geleden’

Waar wringt voor jou op dit moment de schoen?

,,Mijn golfspel is op dit moment te veel een gevecht. Dit weekend had ik in het begin zoveel energie in mijn lichaam, waardoor ik een hele hoge hartslag had en me moeilijk kon beheersen. Een aantal ballen vielen niet goed, met als gevolg dat ik al vroeg achter de feiten aanliep. Dan wordt het mentaal ook steeds zwaarder en sta je gewoon niet meer lekker te golfen.’’

Dat is vervelend, zeker als je een toernooi voor eigen publiek speelt. Toch?

,,Absoluut. Je wilt natuurlijk altijd goed spelen, maar zeker als ik ‘thuis’ speel heb ik het gevoel dat er veel mensen achter me staan en het me ook gunnen. Daardoor zet ik er zelf ook wel wat druk op en het is jammer dat m’n spel dan niet echt uit de verf komt.’’

Hoe past dit toernooi in jouw golfjaar tot nu toe?

,,Nou, eigenlijk is het wel typerend voor het seizoen tot nu toe en dat is een vervelende constatering. Dit toernooi had een keerpunt kunnen zijn, maar ik zit gewoon nog niet goed genoeg in m’n vel. Ik heb op dit moment te weinig controle over m’n swing en ook het mentale stuk kan beter.’’

Je staat bekend als een speelster die altijd met een lach op het gezicht door de baan loopt. Hoe ga je met die teleurstelling om?

,,Ik praat er thuis veel over met mijn vriend Lars (Keunen, ook professioneel golfer) en heb veel steun aan Katie Burnett en mijn begeleidingsteam. Ik ben heel dankbaar dat ze achter me blijven staan en de potentie blijven zien. We proberen het zo positief mogelijk te benaderen en samen vooruit te kijken. Er zijn voorbeelden genoeg van spelers die na een mindere periode weer goede scores neerzetten en toernooien winnen, dat wil ik uiteindelijk ook weer gaan realiseren.’’

In het verleden gaf je aan graag de stap naar de LPGA te willen maken, is dat nog steeds je doel?

,,Die stap wil ik nog steeds graag maken, maar de Ladies European Tour (LET) wordt ook steeds beter en het prijzengeld gaat ook omhoog. Voor nu is het doel om eerst weer lekker in m’n vel te zitten, goed te golfen en weer fatsoenlijk mee te gaan draaien op de LET. Mocht dan de kans komen om op het hoogste niveau te gaan spelen dan denk ik daar zeker over na, maar door de ontwikkeling van de LET is dat dus niet per se een must.’’

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Eindhovens Dagblad-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: ED.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.