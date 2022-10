Good old Torbjörn Blomdahl wint de World Cup driebanden in Veghel

Drie dagen geleden vierder Torbjörn Blomdahl zijn 60ste verjaardag, zaterdagavond was er opnieuw reden voor een feestje. De Zweed won de World Cup driebanden in Veghel.

In de finale rekende de zesvoudig wereldkampioen af met de Koreaan Choong Bok Lee, die in de halve finale Dick Jaspers had verslagen. Blomdahl won de eindstrijd met 50- 30 in respectievelijk 21 en 20 beurten en mag de hoofdprijs van 16.000 euro op zijn rekening laten bijschrijven.

Sprokkelen

Jaspers wist het eerder op de dag niet te redden tegen Lee, die hem eerder in de week in de groepsfase ook al had verslagen. Dit keer werd het uiterst spannend, maar opnieuw moest de regerend wereldkampioen buigen: 47-50 in 35 en 36 beurten. Na elf beurten had Jaspers nog een voorsprong (21-14), maar na twintig beurten was het tij gekeerd (25-30). Met een serie van zeven kwam de Nederlander in de 26ste beurt langszij (41-41), maar in de slotfase toonde de Koreaan zich het best in het sprokkelen van punten.

Verrassend ruim

Eerder op de dag had Blomdahl zich in CHV Noordkade in Veghel al geplaatst voor de finale. Hij won verrassend ruim van de winnaar van vorig jaar, de Spanjaard Daniel Sanchez: 50-26 in 24 en 23 beurten.

Nederlanders

In totaal speelden vier Nederlanders in het hoofdtoernooi, van wie alleen Jaspers zich direct had weten te plaatsen. Jean Paul de Bruijn en Jeffrey Jorissen kregen een wildcard van de organisatie. De Bruijn sneuvelde in de groepsfase na drie nederlagen, Jorissen overleefde de poule en ging toen onderuit tegen de Koreaan Kim. Dave Christiani worstelde zich door de kwalificaties in Veghel, maar kon daarna in zijn groep geen wedstrijd meer winnen.

Volledig scherm Dick Jaspers bij de World Cup in Veghel tijdens zijn partij in de halve finale tegen Choong Bok Lee © Jan Rosmulder