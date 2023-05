Goselink held Helmond Sport in tijdelijk gestaakte derby tegen FC Eindhoven

De tamme burenruzie in de Keuken Kampioen Divisie lag na het doelpunt van Goselink een kwartier stil. Scheidsrechter Nick Smit staakte de wedstrijd omdat er bier in de lucht en op het veld vloog vanuit het uitvak bij de vreugde-explosie na de 0-1.

Het staken paste totaal niet bij de wedstrijd. De derby had weinig weg van een echte derby. Op de spelersopkomst voor het duel na dan, met aan de ene kant blauwe en aan de andere kant rode fakkels. Het vuur van de fans sloeg echter niet over de spelers. Dat alleen Eros Maddy geel kreeg en Dyon Dorenbosch diep in blessuretijd, was misschien wel typerend.

Bloedeloos en doelpuntloos. Oersaai, dat was de eerste helft van de derby. Hoe dat kwam? FC Eindhoven speelde met de handrem erop. Met de play-offs in het vizier was in het voorlaatste duel van het seizoen sparen het devies. Zo werd steraanvaller Charles-Andreas Brym vanwege een lichte blessure aan de kant gehouden en zat Jasper Dahlhaus, die donderdag wel volop meetrainde, op de bank. Middenvelder Brian De Keersmaecker was geschorst.

En Helmond Sport dan, dat vond het wel prima gaan. De ploeg had immers de kansen de eerste helft. Waaronder één levensgrote. Maar die was niet aan Arno Van Keilegom besteed. De linksbuiten faalde halverwege de eerste helft geheel vrijstaand in de Eindhovense zestien na een indrukwekkende versnelling van Martijn Kaars. Vlak ervoor had Goselink al een waarschuwingsschot gelost.

De afkoelingsperiode deed het duel nog enigszins goed. Er gebeurde meer voor beide doelen. Maar grote kansen kreeg FC Eindhoven niet op de gelijkmaker. Verder dan een vanwege buitenspel afgekeurde goal van Lamine Diaby-Fadiga kwam de thuiploeg niet. Omdat Van Keilegom, Kaars en invaller Jafar Arias voor Helmond Sport faalde, bleef het duel lang spannend.

FC Eindhoven-Helmond Sport 0-1 (0-0). 46. Goselink 0-1. Scheidsrechter: Smit. Toeschouwers: 3357. Geel: Dorenbosch (FC Eindhoven), Maddy (Helmond Sport). Bijzonderheid: 47. Wedstrijd ligt kwartier stil nadat vanuit het uitvak voorwerpen op het veld zijn gegooid. FC Eindhoven: Bertrams; Amevor, Janssen, Seedorf, Rego (59. Dahlhaus); Van Doorm (59. Azzagari), Dorenbosch, Mokhtar (59. Rottier); Bannis (59. Diaby-Fadiga), Kestens (81. Sanoh). Helmond Sport: Havekotte; Lion (80. Van Vlerken), Kreekels, Van Den Eynden, Van Hove (86. Culhaci); Vankerkhoven (86. Lieftink), Chacon; Maddy (80. Van Ooijen), Kaars, Van Keilegom; Goselink (67. Arias).