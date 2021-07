Grootmeester Benjamin Bok uit Veldhoven geniet in Amerika: ‘Een schaakfan schonk 50 miljoen dollar aan onze uni’

Bok is even terug in Nederland. ,,Fijn om mijn familie en vrienden weer te zien”, zegt ie. ,,Ik mis hen. Maar het leven in Amerika bevalt me. Heb daar een grote vriendenkring opgebouwd. Misschien blijf ik na mijn studie wel in Amerika.” Voor hij in augustus teruggaat naar Amerika, speelt Bok vanaf maandag in Rusland in de World Cup. ,,Een druk programma”, zegt hij, “maar je hoort mij niet klagen. Schaken is mijn passie.”

Drie jaar geleden trok Bok naar SLU. Om er te gaan studeren en schaken. Dat gebeurde met een forse studiebeurs. Bok betaalt SLU min of meer terug door extreem goed te presteren. Hij studeert finance en is inmiddels de captain van het succesvolle schaakteam van SLU. ,,Finance valt te vergelijken met economie in Nederland”, zegt Bok. ,,Ik lig op koers om cum laude af te studeren. Je kon ook in de coronatijd de lessen lijfelijk bijwonen. Ik volgde de meeste lessen online, maar ging wel naar de belangrijkste lessen toe. Je haalt er op die manier meer uit.”

Net onder absolute wereldtop

Hij rondde in juni zijn derde studiejaar af. SLU werd in dat jaar voor de eerste keer in haar historie landskampioen universiteitsschaken. ,,Wij hebben een geweldig sterke ploeg”, zegt Bok. ,,Deze bestaat uit spelers, die net niet tot de absolute wereldtop behoren. Of we de titel het gevierd hebben? We zijn met het team uit eten geweest.”

SLU werd ook wereldkampioen universiteitsschaken. ,,De regionale pers besteedde er veel aandacht aan”, aldus Bok. ,,Saint Louis is niet voor niks de schaakhoofdstad van Amerika. Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereld, woont er. Heb onlangs drie partijen tegen hem geschaakt. Een keer gewonnen, twee keer verloren. Rex Sinquefield, schaakliefhebber. Richtte de Saint Louis Chess Club op. Haalde ook de Chess Hall of Fame naar de stad. De man schonk drie jaar terug 50 miljoen dollar aan SLU. De schaakafdeling kreeg ook wat van dat geld. Ik weet niet hoeveel het was. Maar Sinquefield heeft wel voor continuïteit gezorgd. De komende jaren kan SLU blijven schaken.”

Quote Na het afstuderen? Terug naar Nederland. Of ik blijf in Amerika Benjamin Bok

Profileren

Hij werd in 2015, 2019 en 2020 Nederlands kampioen online schaken. De partijen zijn online korter van duur dan de wedstrijden op de traditionele schaaktoernooien, zoals de World Cup, waaraan Bok voor de derde keer deelneemt. Een speler krijgt online minder speeltijd. ,,Schaken wil zich profileren”, zegt Bok. ,,Meer kijkers trekken. In dat geval móet je de partijen korter maken.”

Bok gaat in augustus terug naar Amerika. ,,Het wordt mijn laatste studiejaar”, zegt ie. ,,Na het afstuderen? Terug naar Nederland. Of ik blijf in Amerika. Dat hangt af van wie mij een goede baan aanbiedt.”