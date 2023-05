Haar gevoel laat Daniëlle van de Donk ook bij Olympique Lyon niet in de steek

Interview Ooit ‘Robbie iPad’ bij Helmond Sport, nu succestrai­ner van rivaal FC Eindhoven: ‘Met alleen dure spelers red je het niet’

Wat hij opstak bij rivaal Helmond Sport, kwam goed van pas in Eindhoven. Zeker dit seizoen. Rob Penders (47), succestrainer van FC Eindhoven, blikt daags voor dé derby terug op zijn stageperiode bij de Kattenmeppers en op het huidige seizoen. Ook kijkt hij vooruit. ,,Ik heb er vertrouwen in dat we dit met slim beleid kunnen volhouden.”