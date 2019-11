Hageman is vastberaden nog één keer te vechten: ‘Die laatste partij gaat er toch komen’

Het is nog donker buiten, maar in Out of the Boks in Valkenswaard staan om zeven uur ’s ochtends al een paar spierbundels hard op elkaar in te slaan en schoppen. Nedim ‘The Balkan Mountain’ Nuhanovic en Mitch ‘The Farmer’ Kuijpers komen vrijwel dagelijks – voordat ze gaan werken – sparren in de (kick)boksschool van Robbie Hageman (28), die tot zijn spijt zelf niet meer de ring in mag nadat hij aan een tumor in zijn hoofd werd geopereerd.