Hageman op Glory 62 tegenover Menshikov na afzeggen Jaraya

Video PS­V-keep­ster Sarasola ontmoet oude club Ajax: ‘Het plan ligt in de kleedkamer’

10:07 In de strijd om de koppositie staan de voetbalsters van PSV vrijdag op de Herdgang oog in oog met rivaal Ajax. Voor Eli Sarasola wordt het een bijzondere ontmoeting. De keepster van PSV kwam in de zomer over van de landskampioen uit Amsterdam.