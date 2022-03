Handbal Someren kent veel tegenslag, coach Anton van Boesschoten gaat stoppen

,,Het ligt niet aan de speelsters dat ik ga stoppen”, zegt coach Anton van Boesschoten (foto). ,,Dat heb ik ook tegen ze gezegd. De sfeer is goed en hun instelling is bewonderenswaardig. Telkens kunnen ze het opnieuw opbrengen om er weer honderd procent voor te gaan.”

Waarom stopt hij dan? ,,Ik kan het niet meer opbrengen. Zo zit ik regelmatig twee uur in de auto om anderhalf uur training te geven.” De coach woont in Vlodrop tegen de Duitse grens aan. Daarnaast heeft hij andere dingen in zijn hoofd. Van Boesschoten werkte in het verleden in Oekraïne. ,,Ik ben speelsters uit Oekraïne aan het opvangen. Ook heb ik contacten met de Oekraïense handbalbond. Zo hebben we een aantal professionele speelsters elders kunnen onderbrengen.”

Corona, Oekraïne, blessures

In zijn meer dan vijftig jaar lange carrière heeft hij nog nooit zo’n vreemd seizoen gehad als dit seizoen. ,,Corona, Oekraïne en dan al die blessures. De speelsters hebben veel tegenslag gehad, maar ze begrijpen dat ik stop.” Handbal Someren is in gesprek met een opvolger, maar er is nog geen handtekening gezet.

Zondag verloor Handbal Someren met 24-27 van VHC’13 uit Valkenswaard. De thuisploeg moest het doen zonder Kristel van Brussel, Lieke de Wit, Elsemieke Driessen, Lieke van Brussel, Anke Gerardts en Marli Munsters. Ze ontbraken wegens blessures, ziekte of zwangerschap. Wel kon weer een beroep worden gedaan op Ruby van der Loos, die terugkeerde na een blessure.

,,In de eerste helft hebben we goed gespeeld, maar na rust komen we tekort”, blikte Van Boesschoten terug op de wedstrijd. ,,Je mist ervaring en kwaliteit dat breekt je op, maar ik kan de speelsters geen verwijten maken. Ze hebben geknokt en maken ook plezier. We hebben in ieder geval geen nieuwe blessures en dat is dit seizoen al heel wat.”

Voor rechtstreekse degradatie hoeft Handbal Someren niet te vrezen. De laatste in de stand moet zich via de nacompetitie zien te handhaven. Handbal Someren heeft nog kansen op rechtstreekse handhaving. Het gat is slechts één punt.