‘Handbalbaby’s’ Luca en Stan Bontjer gedijen goed bij PSV: ‘Mooi dat we allebei eredivisie spelen’

Deze Brabander reist met zijn skateboard heel Europa af en mikt na Nederland­se titel op de Spelen van 2028

Remco Erkeland is pas 21 jaar oud, maar nu al een bekende naam in de skatescene. Sinds twee jaar reist hij met zijn skateboard door heel Europa voor internationale wedstrijden. Afgelopen weekend won hij zijn eerste NK en dat terwijl zijn eerste trucs in de finale mislukten. ,,Mijn vrienden hebben mij er doorheen gesleept.”

25 november