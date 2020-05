Handbalinternational Jerry springt bij in het ziekenhuis: ‘Het is mijn vak om mensen te helpen’

Hij twijfelde of hij wilde meewerken aan een interview. De Eindhovense handballer zit normaal niet verlegen om een leuk verhaal, maar hij wilde niet de indruk wekken om de publiciteit te zoeken. ‘Van kijk mij nu eens goed werk doen.’ ,,Het is mijn vak om mensen te helpen. Dat is de reden dat ik geneeskunde ben gaan studeren. Mensen vragen aan me of ik het niet eng vind. Nee, anders was ik deze studie niet gaan doen. Als arts wil ik graag mensen beter maken. Als ik thuis zit, sta ik te springen om te kunnen helpen.”