Handballer Ephrahim Jerry blijft positief na blessure: ‘Ik weet als geen ander hoe belangrijk goed herstellen is’

Helmonds handbal­team Swift op pad voor verre uitwed­strij­den: ongedoucht terug in de auto

21 september HELMOND - Nog fris en fruitig verzamelt het A1-jeugdteam van handbalclub Swift uit Helmond zich zaterdagmiddag op het parkeerterrein van de Veka-hal. Klaar voor een ritje naar Schiedam, waar de eerste uitwedstrijd van het prille seizoen tegen DWS op het programma staat: de eerste 256 van in totaal 3500 kilometers. Bij vertrek is de stemming jolig. Een groen scootertje van Go Sharing is het mikpunt van spot: ,,Prima alternatief vervoer, mocht er voor iemand geen plek zijn in een auto.''