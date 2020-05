Handballer Iso Sluijters vreesde even voor corona: ‘Maar het was gewoon de stress’

Interview De Voogd duikt op bij HC Helmond: ‘Met de coach afgespro­ken dat ik in Nederland mijn conditie op peil houd’

23 mei Bob de Voogd zag zijn eerste seizoen bij Braxgata in de Belgische hockeycompetitie na elf wedstrijden abrupt eindigen. ,,Het was natuurlijk een heel gek einde, maar het is me bij Braxgata ontzettend goed bevallen”, zegt de aanvaller, die in België topscorer in velddoelpunten werd.