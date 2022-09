Handballers PSV kijken uit naar eredivisie-avontuur: ‘Een vliegende start zou mooi zijn’

De handballers van PSV debuteren zondag met een uitwedstrijd tegen Bevo 2 in de eredivisie. Kersverse aanvoerder Joep van Dorst (31) kijkt vol vertrouwen uit naar het avontuur op het hoogste nationale niveau: ,,We gaan zoals altijd uit van onze eigen kracht. Dat heeft ons al veel opgeleverd. Dit seizoen moet dat minimaal resulteren in lijfsbehoud.”

Waar PSV het de afgelopen seizoenen steeds deed met nagenoeg hetzelfde (vrienden)team, werden er deze zomer toch wat spelers van buitenaf aangetrokken. De eredivisie vraagt namelijk om een bredere selectie. Van GHV uit Goirle kwamen Lars Hijstek, Hans van Roessel, David de Witt en doelman Patrick Prijs over. Stan Bontjer verruilde Apollo uit Son voor PSV en Sam Gijsbertse kwam over van Olympia uit Veldhoven.

Joep van Dorst is de nieuwe aanvoerder van PSV nadat Gijs Kant eind vorig seizoen een punt zette achter zijn loopbaan in het eerste team. Kant is nu assistent-coach van de Syrische hoofdtrainer Saji Al Mahamed. Van Dorst is best trots op zijn nieuwe rol: ,,Het is toch een eer om die band te dragen. Maar ik loop ook al een tijdje mee, want ik speel sinds 2012 bij PSV.”

Maatschappelijke carrière

De cirkelloper begon met handbal bij Internos in Etten-Leur, verbleef vervolgens twee jaar op een handbalacademie in Denemarken, speelde daarna voor Lions 2 in Sittard en belandde vervolgens vanwege zijn studie bij PSV in Eindhoven: ,,In Denemarken heb ik geprobeerd om de absolute handbaltop te bereiken, maar dat zat er niet in. Toen heb ik gekozen voor mijn maatschappelijke carrière. Ik werk nu bij een bedrijf dat schoolkampen en buitensportactiviteiten organiseert in bijvoorbeeld de Ardennen en Oostenrijk. Inmiddels zit ik veel op kantoor, maar ik probeer toch ook nog regelmatig als instructeur mee te gaan.”

De promotie naar de eredivisie kwam op een bijzondere manier tot stand. PSV werd tweede achter kampioen Berdos ,maar nadat GHV zich vrijwillig terugtrok, maakten de Eindhovenaren met succes aanspraak op dat plekje. Precies zoals het eerder ook al naar de eerste divisie promoveerde. Van Dorst daarover: ,,Die competitie begon toen veel vroeger dan verwacht. In het begin waren er toen nog veel jongens op vakantie. Maar uiteindelijk draaiden we een prima seizoen. Boven verwachting zelfs. Het scheelt ook dat deze ploeg al lang bij elkaar is. We willen allemaal altijd winnen, trainen keihard en staan voor elkaar klaar. Daarnaast is het bij PSV ook altijd heel gezellig. Met de motivatie zit het wel snor bij ons. De nieuwe spelers zijn ook goed opgevangen. Het zijn aardige gasten en het inpassen verliep soepel.”

Van Dorst is overtuigd van de kwaliteiten die de spelersgroep herbergt: ,,Een vliegende start zou mooi zijn, maar we raken ook niet in paniek als het in het begin wat minder zou gaan. Onze minimale doelstelling is handhaving. Maar eigenlijk zetten we nog wat hoger in: een plekje onderin de middenmoot zou perfect zijn. Ik ziet dat zomaar gebeuren. Het verrassingseffect als nieuwkomer en onze teamspirit gaan ons er doorheen helpen.”