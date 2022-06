Handballers PSV promoveren naar eredivisie: ‘Ons doel is om een blijvertje te worden’

De handballers van PSV komen volgend seizoen uit in de eredivisie. De Eindhovense formatie eindigde dit seizoen in de eerste divisie als tweede achter kampioen Berdos. PSV neemt in de eredivisie de plek in van GHV uit Goirle dat zich heeft teruggetrokken.

Aanvankelijk was er nog sprake van dat PSV mogelijk een beslissingswedstrijd zou moeten spelen tegen het uit de eredivisie gedegradeerde V&L, maar dat is dus niet het geval.

Stef van der Stokker – bestuurslid en speler van PSV - daarover: ,,We gingen er stiekem al van uit dat we direct zouden promoveren, maar nu de officiële bevestiging binnen is vanuit de bond is dat wel een heel lekker gevoel. Het staat ook duidelijk zo in de reglementen, dus op zich is het logisch. Fijn ook, want nu hoeven we ons niet nog een keertje op te laden. We trainen nog een tijdje rustig door en dan beginnen we na de zomerstop aan ons eredivisieavontuur.”

Opmerkelijke opmars

De mannenploeg van PSV – die in 1955 zelfs al eens landskampioen werd - speelde eind jaren ’70 al enkele seizoenen in de eredivisie. In 1982 volgde daarin nog een seizoen, maar het team bevond zich de afgelopen decennia vooral op eerste divisieniveau. In 2018 belandde PSV in de hoofdklasse. Daarna volgde een opmerkelijke opmars: in ieder volledig afgewerkt seizoen daarna dwongen de Eindhovenaren namelijk promotie af.

Apollo trekt zich terug uit de eerste divisie

Van der Stokker ziet de hernieuwde kennismaking met de eredivisie helemaal zitten. ,,We zijn een financieel gezonde club met een goede organisatie. Sportief gezien is het ons doel om een blijvertje te worden in de eredivisie. Daarom zijn we ook al druk bezig met versterkingen. Zo komt cirkelloper Stan Bontjer over van Apollo uit Son dat zich terugtrekt uit de eerste divisie.”

Quote Als de nood aan de man is, ben ik de eerste die klaar staat om te helpen Gijs Kant (34)

Aanvoerder Gijs Kant (34) is er in de eredivisie niet meer bij. Of toch wel? ,,Ik heb een tijdje terug al aangegeven te stoppen bij het eerste. Na 15 seizoenen is het wel mooi geweest. De combinatie van drie keer per week trainen, een wedstrijd in het weekend en werk en privé wordt gewoon te veel. Ons laatste competitieduel was mijn afscheidswedstrijd. Maar voor het team is deze promotie supermooi. We hebben er keihard voor gewerkt”, aldus Kant. ,,Of ik nu toch niet weer begin te twijfelen? Een beetje misschien… Laat ik het zo zeggen: als de nood aan de man is, ben ik de eerste die klaar staat om te helpen. Maar in principe ga ik in het tweede team spelen.”

Met de rentree van PSV op het hoogste nationale handbalniveau komt het totale aantal aan Brabantse clubs op twee. Naast de Eindhovense equipe speelt namelijk ook Dynamico uit Oss nog in de eredivisie. Het Waalwijkse Tachos werd dit seizoen kampioen en promoveerde daardoor naar de BeNe-league met daarin de beste Nederlandse en Belgische teams.

Contractverlening coach

PSV kwam onlangs al een contractverlenging overeen met de uit Syrië gevluchte coach Saji Al Mahamed. Van der Stokker: ,,We zijn heel blij met hem en hij met ons. Handbal is zijn leven, vooral ook omdat Saji vanwege de taal lastig aan werk komt. Maar de handbaltaal spreken we allemaal en dat werkt gewoon goed. Ik denk dat Saji met zijn kwaliteiten prima uit de voeten kan in de eredivisie, dus daar worden we allemaal beter van.”

De vrouwenploeg van PSV is ook nog in de race voor promotie naar de eredivisie. Zelf is het al uitgespeeld, maar pas nadat alle inhaalduels zijn afgewerkt weten de Eindhovense handbalsters of de 33 behaalde punten genoeg zijn en ze dus - al dan niet - hun mannelijke clubgenoten achterna gaan.