Handballers PSV staan er op de slotdag, Eindhovenaren handhaven zich in de eredivisie

De handballers van PSV maakten het zichzelf lastig, maar slaagden er uit bij Dynamico in om zich op eigen kracht te handhaven in de eredivisie. Mede dankzij een trefzekere Hans van Roessel na rust trokken de Eindhovenaren het duel in de slotfase naar zich toe: 35-38.

De druk lag op de schouders van Hans van Roessel. In de laatste halve minuut kreeg hij de bal aangespeeld. Als hij zou scoren dan was handhaving veiliggesteld, maar bij een misser dan kon het nog fout aflopen voor PSV. Hij gooide raak en het kon niet meer fout voor de Eindhovenaren. In het vervolg bracht doelman Patrick Prijs nog redding en bepaalde Van Roessel de eindstand op 35-38.

Honderdduizend keer

,,Deze moest erin”, kijkt de 27-jarige terug op zijn belangrijke treffer. ,,Ik deed het op de automatische piloot. Het is iets wat ik al honderdduizend keer heb gedaan en gelukkig werkte het op dit moment bij deze keeper. Het enige dat telde was dat die bal erin moest. Hoe maakte niet uit.” Anders had Dynamico nog langszij kunnen komen. In dat geval hadden de Eindhovenaren met samengeknepen billen moeten afwachten wat concurrent Havas zou doen.

Één van de twee ploegen zou degraderen uit de eredivisie. Zowel PSV als Havas ging de laatste speelronde in met tien punten. De Eindhovenaren waren in het voordeel, vanwege een beter onderling resultaat. PSV moest dus minimaal evenveel punten pakken om zich veilig te spelen, maar het duel van Havas begon een halfuur later. Omdat PSV won in Oss van Dynamico deed die wedstrijd er niet meer toe. Dat was mede te danken aan de steun van Eindhovense fans, die hun ploeg steunden met toeters en een vlag.

Teamgenoot David de Witt zei dat ik mijn best moest gaan doen Hans van Roessel, PSV

Al maakte PSV het in de slotfase nog spannend. Met minder dan drie minuten te spelen was het verschil vijf treffers: 30-35. Maar binnen anderhalve minuut scoorde Dynamico vier keer en kon het alsnog misgaan voor de bezoekers. Mede dankzij het doelpunt van Van Roessel gebeurde dat niet. ,,In de eerste helft was ik niet goed. Teamgenoot David de Witt zei dat ik mijn best moest gaan doen. ‘Ik moest er tien binnen naaien’.” Dat lukte net niet. Hij kwam, dankzij zeven goals in de tweede helft, uit op negen.

Afscheidscadeau

Het is zijn afscheidscadeau voor PSV, want tegen Dynamico speelde hij zijn laatste duel voor de Eindhovenaren. De 27-jarige kwam na het vorige seizoen over van GHV uit Goirle, nadat die ploeg zich terugtrok uit de eredivisie. PSV nam dat plekje vervolgens in. Van Roessel woont in Riel, gemeente Goirle. ,,De reistijd is toch lastig. Voor volgend seizoen heb ik nog niks. Ik heb contact gehad met Tachos, zij spelen een niveau hoger. Maar er is nog niets rond. Het zou ook kunnen dat ik terugkeer bij GHV.”

Ook doelman Mike Rompokos, De Witt en Jordi van Hout vertrekken. ,,Het is nog niet duidelijk wat er bij komt”, zegt PSV-speler Stef van der Stokker. ,,Nu is wel duidelijk op welk niveau we gaan spelen. De eredivisie heeft aantrekkingskracht. Als team hebben we er hard voor gevochten om dat te bereiken. Dit was onze laatste kans en het is vet dat het ons samen is gelukt.”