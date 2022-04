Handballers van Tremeg verbazen zichzelf: Gemertenaren winnen topper

Koploper Tremeg moest zondag zijn best doen voor de twee punten. Tegenstander Gemini uit Voerendaal is een directe concurrent waar het gaat om het kampioenschap in de hoofdklasse. Een paar keer lijkt Tremeg een definitief gat te slaan. De ploeg komt voor te staan met vijf doelpunten verschil. Maar de Limburgse opponent knokt zich telkens terug in de wedstrijd. Toch wint de thuisploeg: 19-17 (rust: 9-8).

Jasper Brouwers (29) speelt een cruciale rol in het team van Tremeg. Zo ook tegen Gemini. ,,Het was spannend”, zegt hij na de wedstrijd. ,,Een cruciale rol? Je kúnt als keeper een wedstrijd beslissen. In je voor- of nadeel. Dat spreekt mij aan. Toch gaat het me in de eerste plaats om het spelen in teamverband. Lekker handballen met elkaar, en proberen de wedstrijd te winnen. Daarom speel ik handbal.”

Geen schrik

Hij keept al 25 jaar. En dat deed hij altijd in teams van Tremeg. De keeper bezit een schat aan ervaring. En hij heeft geen schrik voor de bal, die soms met 90 kilometer in het uur richting zijn hoofd wordt gesmeten. ,,Dat laatste is misschien wel het belangrijkste”, zegt Brouwers. ,,Want als je bang bent voor de bal, moet je niet in het doel gaan staan.”

De keeper is geboren en getogen in Gemert. Hij verhuisde zeven jaar geleden naar Eindhoven. Brouwers woont er samen met zijn vriendin Kim, en hij werkt in de stad als IT-projectmanager. Hij stopte in 2015 mede door zijn drukke baan met handballen. ,,Ik had er destijds ook niet meer zo’n zin in”, aldus de keeper. ,,Het plezier in handbal was er niet meer. Weet niet precies hoe dat kwam. Maar de club vroeg me vier jaar geleden of ik niet weer wilde gaan keepen. Handbalkeepers liggen niet voor het oprapen. Heb na wikken en wegen ja gezegd. Als je een tijd uit het handbal bent, kun je er weer zin in krijgen. Dat was het geval. Of ik bij mijn terugkeer moest wennen aan het handballen? Nee. Keepen is als fietsen: je verleert het niet.”

De ambitie van de ploeg van hoofdcoach Henk Strik en zijn assistent Gerrie Snoeks is duidelijk: Tremeg wil kampioen worden en promoveren naar de tweede divisie. ,,Dat hebben we ook uitgesproken”, benadrukt Brouwers. ,,Niet vóór het seizoen. Er was corona, en voor het eerst in de hoofdklasse. De verwachting was toen nul. We verloren ook nog eens de eerste twee wedstrijden. Wij zijn zelf verbaasd dat we de ranglijst aanvoeren.”

Brouwers geniet van de hechte groep. ,,We blijven na een thuiswedstrijd met zijn allen hangen in de kantine”, zegt hij met een knipoog. ,,En Mike Snoeks doet het licht uit. Die lust ‘m wel.”