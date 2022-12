Handbalster Kelly Rooijakkers geniet ondanks zwaar seizoen van spelen in de eredivisie

Ze miste de hele voorbereiding, maar bij de start van het lopende seizoen was Kelly Rooijakkers (23) toch weer inzetbaar bij de handbalster van PSV. De Eindhovense rechteropbouwster geniet met volle teugen van het avontuur in de eredivisie en gaat samen met haar teamgenoten vol voor lijfsbehoud. ,,Maar dan moeten wel de slordigheden eruit.”

De hele voorbereiding keek je vanaf de zijlijn toe. Wat had je voor blessure?

,,Mijn achterste kruisband was opgerekt. Tijdens een wedstrijd verstapte ik me toen ik snelheid wilde maken, Mijn been bleef staan en ik viel op de grond. Door de adrenaline viel de pijn op dat moment wel mee, maar een dag later was mijn knie helemaal opgezwollen en blauw. In het ziekenhuis dachten ze in eerste instantie aan een kneuzing . De fysiotherapeut vertrouwde het echter niet en na een MRI-scan bleek het toch die achterste kruisband te zijn. Ik moest vier maanden een brace dragen. Dat was geen pretje. Ik ben blij dat die ellende voorbij is.”

Op welke positie voel jij je het lekkerst?

,,Ik kan op alle opbouwposities uit de voeten, maar speel vooral rechteropbouw. Sinds de C-jeugd zit ik bij PSV, maar ik ben op mijn zesde al begonnen met handbal bij Aristos in Best. Mijn moeder speelde daar ook. De overstap naar PSV kwam er, omdat ik toen werd geselecteerd voor de Brabantse selectie. PSV kwam uit op een hoger niveau, dus dat was beter voor mijn ontwikkeling. Vanaf mijn veertiende zat ik al regelmatig op de bank bij het eerste.”

PSV speelt voor het eerst in de eredivisie: hoe ervaar jij dat?

,,Het is één groot avontuur. We zijn de uitdaging met zijn allen aangegaan en willen zo goed mogelijke resultaten neerzetten. Maar winnen of verliezen is niet het belangrijkste; we kijken meer naar het proces, de ontwikkeling van het team. Tot nu toe wonnen we één wedstrijd en speelden we één keer gelijk; de overige zes duels gingen verloren. We zijn als ploeg nog zoekende, maar dat is logisch. Alles is nieuw.”

Wat moet er anders of beter dan?

,,Als wij meer punten willen halen, zal de slordigheid uit ons spel moeten. We maken soms nog te veel verkeerde keuzes of we begaan technische fouten. Op dit niveau wordt dat meteen afgestraft.”

Zaterdag spelen jullie thuis tegen Amsterdam. Hoe kijk je tegen die wedstrijd aan?

,,Dat is gewoon een hele sterke ploeg. Ze staan tweede achter koploper Venlo. Het zal dus heel lastig worden om daar een positief resultaat tegen te halen. Zo realistisch moeten we wel zijn. Maar als tijdens de wedstrijd blijkt dat er meer te halen valt, dan gaan we daar natuurlijk vol voor.”

Waar staat PSV aan het einde van het seizoen?

,,Ik heb er vertrouwen in dat we via de nacompetitie lijfsbehoud kunnen afdwingen. Dan kunnen we lekker blijven doorbouwen in de eredivisie.”