Handbalsters PSV laten zich meteen zien in eredivisie: ‘Lekkere binnenkomer’

De eerste klap is een daalder waard. Zo dachten de handbalsters van PSV er zaterdagavond over bij hun debuut in de eredivisie. De ploeg van de nieuwe coach Björn Willunat versloeg BFC met duidelijke cijfers: 31-17 (14-11).

Alleen maar blije gezichten dus bij PSV na afloop, zeker ook bij aanvoerster Sherenety Plas. De 24-jarige cirkelloopster/rechterhoek had genoten: ,,We wisten dat we tegen BFC een goede kans hadden om te winnen maar je moet het wel nog maar even doen. Ik had verwacht dat het tot het einde spannend zou blijven, maar eigenlijk was het alleen in de eerste helft een wedstrijd. Na rust liepen we echter over hen heen. We stonden er echt als team en vochten voor iedere meter met de winst als beloning. Een lekkere binnenkomer in de eredivisie dus. Daar zijn we allemaal superblij mee.”

Het vrouwenteam van PSV promoveerde eind vorig seizoen naar de eredivisie. Een papieren promotie die nogal wat voeten in aarde had. Plas daarover: ,,We waren afhankelijk van de afloop van de wedstrijd tussen MHV en E&O. Als E&O die had gewonnen, dan waren zij de eerst aangewezen ploeg geweest om te promoveren . Maar dat gebeurde gelukkig niet. Wij waren toen met een paar meiden actief op het NK Handbal voor Studenten en volgden die wedstrijd online. In de groepsapp van het team hielden we elkaar op de hoogte van de stand. Het bleef heel lang spannend, maar tien minuten voor tijd was wel duidelijk dat MHV het ging redden. Promotie was een feit. Dat wilden we al een tijdje, dus de blijdschap was enorm. En het mooie is dat ons mannenteam ook naar de eredivisie is gepromoveerd. Met twee ploegen op dat niveau staat Eindhoven dus nu ook qua handbal goed op de kaart.”

Lijfsbehoud

Het besef dat er op het hoogste niveau door iedereen een tandje bij moet worden gezet, is volgens Plas bji iedereen aanwezig: ,,Als team willen we dat ook, want het is de bedoeling om lijfsbehoud af te dwingen en de komende jaren eredivisie te spelen. Binnen het team heeft alleen Hilke Weijs eerder op dit niveau gespeeld, dus we moeten nog veel leren.“

De in Deurne woonachtige Plas begon als kind met handbal bij De Sprint en zit nu voor het derde seizoen bij PSV. Daarvoor speelde ze nog twee seizoenen in de tweede divisie met Bevo uit Panningen. Plas is afgestudeerd van de opleiding HBO Sportkunde in Eindhoven: ,,Ik ben nu volle bak aan het solliciteren. In mijn afstudeerjaar was het flink aanpoten maar uiteindelijk lukte het toch om het handbal en sport goed te combineren. Die afstemming is natuurlijk wel iets waar ik het met mijn toekomstige werkgever over ga hebben. Want dit eredivisie-avontuur wil ik niet missen.”