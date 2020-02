Handbalstuntploeg Apollo uit Son loot landskampioen in kwartfinale beker

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven geven op beslissen­de momenten niet thuis

21 februari FC Eindhoven Zaal is er niet in geslaagd om de gedeelde koppositie te behouden. In een moeizame strijd kwam de ploeg van coach Jan Vogels tegen laagvlieger ZVV Volendam niet verder dan een 3-3 remise. Medekoploper Hovocubo walste over Tigers Roermond heen waardoor de Hoornse formatie nu alleen de ranglijst aanvoert.