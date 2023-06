Hardlooptalent Luc Heesterbeek, ‘een rustige jongen die veel in huis heeft’

Heesterbeek had zondag bij de NK atletiek voor junioren in Bergen op Zoom wel verwacht richting het podium te gaan, maar de 5000 meter winnen was niet in hem opgekomen. Het persoonlijke record van Pablo van Hoorn is namelijk een halve minuut sneller. De Bergeijkenaar was in 15.05,97 minuten toch de sterkste. ,,Tot mijn verbazing rolt hij die jongen op het einde op”, zegt Van Hoesel. ,,Een prachtig resultaat, dit belooft echt wat. Want hij kan nog enorm veel progressie boeken.”

Het is dat Heesterbeek op een gegeven moment uitgekeken raakte op voetbal. ,,Op het voetbalveld kon ik vaak met lopen veel compenseren”, verklaart hij zelf waarom hij zo’n twee jaar geleden besloot verder te gaan met hardlopen. ,,Ik ben ook niet de enige die pas op latere leeftijd de overstap maakt.”

Heesterbeek werd lid bij AVV in Valkenswaard en merkte op wedstrijden al snel dat hij met de beteren mee kon. ,,Dan krijg je er wel heel veel zin in”, zegt hij lachend.

Internationale trainingsgroep

De 19-jarige TU/e-student meldde zich bij de Eindhovense studentenatletiekvereniging Asterix, waar Van Hoesel hem onder zijn vleugels nam en hij een internationale trainingsgroep vond waar hij zich helemaal thuis in voelt. ,,In Eindhoven train ik met jonge jongens die allemaal ontzettend hard lopen.”

Onder wie Van der Putten, die tien jaar geleden op zijn thuisbaan in Eindhoven deze juniorentitel veroverde en die onlangs in Nijmegen een rappe tijd van 3.41,97 liep op de 1500 meter. Maar ook Matthijs van den Broek (afkomstig van Generaal Michaëlis Best), Jens Peeters, Andrii Yazykov en Uko Pallum. De sfeer is goed, zo geeft hun trainer aan. ,,Daarmee steken ze elkaar aan. Ze lopen in treintjes en na een pittig programma is het dan allemaal handjeklap.”

Van Hoesel noemt de nieuwe Nederlands juniorenkampioen een slimme loper. ,,Het leuke aan Luc en ook Casper is dat ze een wedstrijd kunnen lezen, toch een vak apart. Zij weten wanneer ze aan moeten schuiven en wanneer doorschuiven. Positioneren zich goed in de groep, halen niet in de bochten in.”

Hij wijst nog op de 3000 meter-tijd van 8.33,10 die Heesterbeek dit seizoen bij de Harry Schulting Games in Vught klokte. ,,Erg goed voor zijn leeftijd”, aldus de immer enthousiaste Van Hoesel. ,,Luc is een rustige jongen, die ontzettend veel in huis heeft.”