Harrie Lavreysen moet zich na een ‘goede kerst’ tevreden stellen met brons op NK sprint

Zijn zelfvertrouwen werd er op de wielerbaan van Apeldoorn in ieder geval niet door aangetast. ,,Je kunt niet elke twee weken wereldtop zijn. Na de wereldbekerwedstrijd in Londen twee weken geleden heb ik een soort van vakantie genomen. In die zin dat er nu naar één ding in mijn hoofd zit: dat het WK eind februari pas de volgende wedstrijd is waarin ik echt top wil zijn. Daarom accepteer ik dat ik nu niet honderd procent ben. Je moet pieken wanneer je moet pieken. Dat ik dat kan weet ik inmiddels van mezelf.”

Na de verloren halve finale (‘Op zich reed ik twee goede ritten, maar maakte daarin een paar kleine foutjes'), had Lavreysen even geen zin meer in de strijd om de derde en vierde plaat. ,,Ik voel me veel te ontspannen. Ik ben niet zo gefocust ook. Van mij mag het nu klaar zijn.” Een uur later stapte hij echter toch weer volle goede moed op de fiets voor het bronzen gevecht met Van den Berg. In de eerste rit liet Lavreysen zich bijna verrassen, maar kwam hij knap terug in de laatste honderd meter. Met gering verschil kwam hij als eerste over de streep. De tweede rit was minder spannend. Toen Lavreysen in de slotronde krachtig aanzette, gaf Van den Berg zich direct gewonnen.