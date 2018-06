Harrie Smolders moet Oranje aan succes helpen bij CHIO Rotterdam

CHIO Rotterdam, dat te boek staat als Nederlands belangrijkste internationale outdoorconcours in de paardensport, wordt gehouden van 21 juni tot en met 24 juni. Bondscoach Rob Ehrens heeft naast wereldranglijstaanvoerder Smolders ook Michel Hendrix, Marc Houtzager, Frank Schuttert en Jur Vrieling in zijn springselectie opgenomen. Gedurende het concours valt een van deze vijf namen nog af.

Grote verandering is dat de FEI Natinos Cup dit jaar niet op vrijdag wordt verreden, maar op zondag. Vorig jaar eindigde het Nederlandse team als vijfde. Ehrens hoopt dit jaar op meer: ,,Ik heb de combinaties gekozen waarvan ik op dit moment zie dat ze het beste in vorm zijn. Daarmee gaan we de strijd aan in Rotterdam."