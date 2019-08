Harrie Smolders wil terug naar de wereldtop: ‘Dat geeft mij de meeste voldoening’

GLOBAL CHAMPIONS TOUR Van der Vleuten wedt nu op twee paarden: ‘Fijn om bij zo’n topwed­strijd een keer thuis te kunnen slapen’

10 augustus Met de Global Champions Tour in Valkenswaard van dit weekend en de EK in Rotterdam van 19 tot en met 25 augustus wachten Maikel van der Vleuten twee topevenementen in eigen land. De springruiter uit Someren wil in beide wedstrijden scoren.