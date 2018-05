Harrie Smolders wint vijfsterren Grote Prijs van Hamburg

Smolders startte als tweede in de barrage na zijn pupil en stalgenoot Jos Verlooy. Smolders had een goede tactiek op de eerste drie hindernissen en wist daar een paar galopsprongen minder te rijden dan zijn concurrenten. De vijf ruiters na Smolders wisten de barragetijd van 37.97 seconden niet te verdedigen. Een super overwinning voor de huidige nummer 1 van de wereldranglijst.

Goed in vorm

,,Mijn paard Don VHP Z N.O.P. houdt van de ring hier in Hamburg. Hij springt hier altijd goed en was vandaag heel goed in vorm. Normaal wint hij niet zo veel, maar ik wist dat ik vandaag een hele goede kans had. Ik wilde mijn winst pakken in de afstand tussen hindernis twee en drie en dat lukte. Don is heel efficiënt en zo safe en doet het altijd”, vertelt een lachende Smolders.