HC Eindhoven wil met nieuwe coach af van de eeuwige tweede plaats: ‘Ik hoef ze niet meer te leren hockeyen’

Tweede in de competitie, tweede in de beker en tweede in de nacompetitie. De mannen van HC Eindhoven draaiden vorig jaar een prima seizoen, maar grepen uiteindelijk overal naast. Met de nieuwe coach Moses Lodarmasse moet daar deze jaargang verandering in komen.

Eén voor één ging HC Eindhoven-coach Moses Lodarmasse gisteren zijn spelers af om ze te bedanken voor hun inzet en te feliciteren met de zojuist behaalde overwinning. Even daarvoor was zijn ploeg namelijk de sterkste in de streekderby met HC Helmond (3-5), waardoor de Eindhovenaren na vijf wedstrijden fier aan kop gaan in de eerste klasse. Dat is ook de plek waar HC Eindhoven aan het einde van de rit wil staan, want na jarenlang de ‘eeuwige tweede’ te zijn geweest, hunkert men in Eindhoven-noord naar promotie naar de overgangsklasse.

Tegen het vorig jaar gedegradeerde HC Helmond lieten de Eindhovenaren bij vlagen zien écht goed hockey te kunnen spelen. In de openingsfase werd HC Helmond – met oud-international Bob de Voogd in de gelederen – compleet weggevaagd en na een kwartier stond er door doelpunten van Ravi Seuter, Jonas Smits en Hugo Smits 0-3 op het Helmondse scorebord. Daarna zakten de Eindhovenaren wat weg, maar in de tweede helft scoorden ze wel op de juiste momenten om HC Helmond op afstand te houden. Uiteindelijk werd het 3-5, met in de tweede helft Eindhovense doelpunten van nogmaals Seuter en Jonas Smits.

Apetrots op de jongens

Lodarmasse: ,,Ik ben echt apetrots op de jongens. Vanaf het begin van het seizoen hebben we erin geramd dat ze alleen maar give and go moeten spelen, dus niet meer lopen met de bal. Daarmee speelden ze Helmond in het begin helemaal kapot.’’ Met de komst van Lodarmasse haalde HC Eindhoven in de zomer niet zomaar een trainer binnen. Naast jarenlange ervaring op diverse hoge niveaus in Nederland was hij de afgelopen jaren ook actief als coach van de vrouwen van Wales en Rusland.

Discipline

Waarmee hij het verschil gaat maken in Eindhoven? ,,Ik denk dat ik een stukje discipline kan aanbrengen en daarnaast vind ik fitheid heel belangrijk. Voor dat laatste hebben we een conditietrainer die de spelers elke dinsdag afmat.’’

Hij vervolgt: ,,Ik hoef ze niet meer te leren hockeyen, maar wel om dat op de juiste manier te doen. Daarbij hameren we dus constant op dat give and go, want dat moet je op een goede manier uit kunnen voeren om uiteindelijk in de overgangsklasse mee te kunnen doen.’’

De gedreven oefenmeester ijsbeert tijdens de derby onophoudelijk voor zijn dug-out. Soms roept hij even iemand bij zich, dan schreeuwt hij weer naar de andere kant van het veld. Saai is het geen moment en dat komt ook door de systemen die hij in de ploeg probeert te slijpen. ,,We willen aanvallen als het kan, en verdedigen als het moet’’, aldus de coach.