Heksenketel deert FC Eindhoven Futsal niet; Lichtstadderby prooi voor blauwwitten

Voor FC Eindhoven was het zaak om vanaf het eerste moment het hoofd koel te houden. Dat pas dertien minuten voor tijd het eerste doelpunt viel is een verdienste voor de fanatieke thuisploeg. ZVV kwam af en toe handen en voeten tekort om de buurman uit Zuid het scoren te beletten.

Nadat Denzel van Houtum dertien minuten voor tijd de 0-1 voor het intikken had na een afgemeten voorzet van Dennis van den Eijnden, ging het opeens erg hard. Saïd Bouzambou (3), Ayoub Boukhari (2) en Dennis van den Eijnden namen de treffers van FCE voor hun rekening. Bij 0-5 liet Umur Agir de 1-5 aantekenen. Mourad Souidi schoot vlak voor tijd namens ZVV een strafschop binnen (2-6). In de slotseconde bepaalde Ayoub Boukhari de eindstand op 2-7.

Track record

Op 6 maart 2018 troffen beide Eindhovense ploegen elkaar voor het laatst in competitieverband. FC Eindhoven won in eigen huis riant met 7-0, terwijl vier maanden eerder ook in sporthal Genderbeemd met 8-2 werd gewonnen. Opvallend dat de drie seizoenen daarvoor (2014-2017) het track record van ZVV Eindhoven veel beter was dan dat van FCE. In zes duels wisten de blauwwitten geen enkele keer van de roodwitte concurrent te winnen.