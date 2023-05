Heldenrol op Wembley voor Ruben Rodrigues uit Best, die met Notts County promoveert naar profvoetbal

Ruben Rodrigues (26) is met Notts County gepromoveerd naar de League Two, het vierde profniveau van het Engelse voetbal. De aanvaller uit Best was op Wembley verantwoordelijk voor de 2-2 in de verlenging. Na strafschoppen trok Notts County uiteindelijk aan het langste eind.

,,Dat zou de kers op de taart zijn en echt heel veel losmaken”, vertelde Rodrigues eerder deze week over de mogelijke promotie met Notts County. De 26-jarige aanvaller speelt nu bijna drie jaar bij de club uit Nottingham en was nog nooit zo dicht bij promotie naar de League Two, het laagste profniveau van Engeland. Daarvoor moest Notts County vandaag tijdens de finale van de play-offs afrekenen met Chesterfield.

Op het legendarische Wembley keken Rodrigues en zijn ploeggenoten lange tijd tegen een achterstand aan. Al in de zesde minuut kwam Chesterfield vanaf de penaltystip op voorsprong. Vlak voor tijd werd met de gelijkmaker alsnog een verlenging afgedwongen. Daarin herstelde Chesterfield snel de voorsprong.

In de tweede helft van verlenging was Rodrigues vervolgens van groot belang voor zijn ploeg door de 2-2 aan de tekenen. Een strafschoppenserie moest daardoor beslissing brengen. Ook daarin was de Brabander doeltreffend. Onder meer door twee reddingen van keeper Archie Mair won Notts County, waardoor de oudste professionele voetbalclub ter wereld na vier jaar terugkeert in de League Two.

Carrière

Als geboren Portugees kwam Rodrigues op vierjarige leeftijd met zijn ouders in Best terecht, waar hij ging voetballen bij Wilhelmina Boys. Daar speelde de aanvaller zich in de kijker van verschillende clubs en belandde hij achtereenvolgens bij Gemert, FC Den Bosch en De Treffers. Nadat een profcarrière in Nederland er niet in zat, trok hij in 2020 naar Engeland. Met 12 doelpunten uit 29 wedstrijden was Rodrigues dit seizoen belangrijk voor Notts County, waar een succesvol seizoen nu dus wordt bekroond met promotie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.