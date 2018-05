Helmonds postkantoor als MMA-bolwerk

Dames Eindhoven­sche Golf willen graag de kampioens­duik maken

9:16 Dames-1 van Eindhovensche Golf hoopt zich dit weekeinde in Den Dolder voor het eerst sinds 2014 te kronen tot landskampioen. Vandaag wacht op golfbaan Lage Vuursche direct een pittige opgave. In de halve kruisfinales moet de Valkenswaardse hoofdklasser afrekenen met regerend kampioen De Pan uit Utrecht. Morgen is de finale.