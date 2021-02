Helmondse basketballer Luuk van Bree (24) zit ‘gevangen’ in Turkse hotelkamer. Alleen voor eten en trainen mag hij naar buiten

Een paar boeken en zijn telefoon helpen Luuk van Bree (24) om de tijd door te komen in zijn hotelkamer in Istanboel. De Helmondse basketballer mag de kamer alleen verlaten voor trainingen en om te eten. Hij zit in Turkije met het nationale basketbalteam en maakt zich op voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden. Oranje plaatste zich zaterdag voor het EK, Van Bree kwam in de wedstrijd tegen het al geplaatste Kroatië (65-57) niet in actie.