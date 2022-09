Helmondse driebander Anno de Kleine komt ‘thuis’ in Bergeijk om te knokken tegen degradatie

Met de kleinzoon van Raymond Ceulemans (Bart) in de gelederen en de ook in Zuid-Korea actieve Belg Eddy Leppens is het gepromoveerde driebandenteam van Burgmans uit Bergeijk een interessante aanwinst in de eredivisie.

Met de komst van Anno de Kleine krijgt de formatie zelfs een kleine kwaliteitsinjectie. Want de 62-jarige Helmonder speelt een hoger moyenne dan de vertrokken Bert van Manen. ,,Maar het zal alsnog hard knokken worden tegen degradatie”, weet De Kleine, die de afgelopen jaren uitkwam voor het topteam Bousema Lochem.

,,Vorig seizoen eindigden we als tweede. Waarom ik dan naar een degradatiekandidaat verkas? Ik heb een aantal jaar op en neer gereden naar Oost-Nederland voor thuiswedstrijden en dat ging me steeds zwaarder vallen. Naar Bergeijk is het vanuit mijn woonplaats Helmond een stuk dichterbij natuurlijk. Ik vind het ook leuk om weer in deze regio te spelen. Ik had eerder al eens laten weten dat ze mij mochten bellen als er een plekje vrijkwam in het team. Toen was dat niet het geval, maar ze hadden het wel onthouden.”

Voetbalprof bij Helmond Sport en Willem II

De Kleine, in een grijs verleden kort voetbalprof bij Helmond Sport en Willem II, heeft met nog geen van zijn nieuwe teamgenoten samengespeeld in een competitieploeg. ,,Maar het is een klein wereldje. Ik ken ze allemaal wel.” Hij spreekt van ‘een sterke formatie in de breedte’. ,,Met Eddy Leppens hebben we natuurlijk een sterke kopman, alleen kan hij lang niet alle wedstrijden meedoen. Hij heeft namelijk ook competitieverplichtingen in Zuid-Korea en die zijn heel lucratief. Doordat hij bij die Koreaanse bond actief is, wordt hij geschorst bij evenementen van wereldbond UMB, zoals EK’s, WK's en World Cups. Maar in de Nederlandse competitie mag hij wel gewoon meedoen.”

Quote De Belg Davy Van Havere mag maximaal vijf wedstrij­den bij ons meedoen Anno de Kleine (62), driebander Burgmans Biljarts

Het is maar goed dat elke ploeg tien biljarters op de spelerslijst mag zetten, ook al hoeven er per speeldag slechts vier in actie te komen. Want ook de op papier een-na-sterkste speler van Burgmans zal net als Leppens niet vaak acte de présence geven. ,,De Belg Davy Van Havere staat ook bij een eerstedivisieploeg op de lijst”, weet De Kleine. ,,En daardoor mag hij maximaal vijf wedstrijden bij ons meedoen.”

Fulltimebaan bij Senzer

Zelf houdt De Kleine het bij één competititeteam. ,,Want ik heb ook nog een fulltimebaan bij Senzer. Dat is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan het werk helpt. Ik doe daar samen met twee collega;s de salarisadministratie voor iets meer dan tweeduizend mensen.”

Quote We beginnen zondag in Bergeijk tegen A1 Biljarts, een van de teams waar ik wel mogelijkhe­den tegen zie Anno de Kleine (62), driebander Burgmans Biljarts

Zijn werk is in Helmond, zijn trainingslocatie ook. ,,Zelf heb ik geen biljart thuis, maar een goede vriend van mij wel. Bij hem kan ik heel vaak terecht. Alleen is hij deze week nog op vakantie. Daarom ga ik nu met een paar jongens in een café in Bakel wat onderlinge wedstrijdjes spelen. Zodat ik beslagen ten ijs kom zondag als we onze eerste competitiewedstrijd spelen. We beginnen om 13.00 uur in Café De Gouden Leeuw in Bergeijk tegen A1 Biljarts uit Apeldoorn. Dat is een van de teams waar ik wel mogelijkheden tegen zie.”