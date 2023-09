Helmondse Femke Huizinga (19) Europees kampioen kanopolo: ‘Champagne en janken van geluk’

De Nederlandse vrouwenkanopoloploeg O21 is zaterdagmiddag in het Duitse Brandenburg voor het eerst Europees kampioen geworden. Oranje versloeg in de finale torenhoog favoriet Duitsland met 4-3. Femke Huizinga (19) uit Helmond maakt deel uit van de kersverse Europees kampioen.

,,Het dringt nog niet helemaal tot me door”, zegt Huizinga een dag na de zege. ,,We hebben na de finale lopen janken van geluk. Er was champagne, en we zijn ‘s avonds uit eten gegaan.” Er behoren liefst zes speelsters van HWC de Helmvaarders uit Helmond tot de nationale O21: Huizinga, haar zus Wendy, Karlijn Bruggink, Emma Witteveen, Lise Manders, Jelske Kuijpers en reserve Maimoende Formanoy.

Kanopolo wordt weleens ‘rugby op het water’ genoemd. Het gaat er regelmatig stevig aan toe. Op elkaar botsende kano’s, strijd om de bal, zoeken naar terreinwinst, en scoren. Dat Oranje O21 uitgerekend host Duitsland in de finale versloeg, was een grote verrassing. ,,Kanopolo is in Duitsland een vrij grote sport”, aldus Huizinga. ,,Daar hebben ze geweldige faciliteiten en een leger aan spelers.”

Huizinga werd na het EK 2021, waarin Oranje O21 zesde werd, niet meer geselecteerd voor het daaropvolgende jaar. ,,Het was een rotjaar”, zegt ze. ,,Het raakte uit met mijn vriend. En je wordt niet meer geselecteerd voor Oranje. Ja, je mag als reserve mee, maar dat is anders. Anderen waren beter, zeiden ze. Ik ben multi-inzetbaar: op iedere positie degelijk en constant, maar op geen enkele plek een echte topper. Ze konden om me heen selecteren.”

Hakt erin

Maar Huizinga knokte zich terug in de selectie. ,,Ik ben iemand die graag de controle heeft”, zegt ze. ,,Als je ineens niet geselecteerd wordt voor Oranje, hakt dat er nogal in. Geen basisspeelster meer, nieuw voor mij. En je hebt over iets nieuws niet meteen controle. Je kunt dan twee dingen doen. Je blijft in je teleurstelling hangen, of je probeert terug te knokken. Wanneer ik de controle verlies, weet ik even niet meer wat ik moet doen. Maar ik dacht al gauw: dit gaat me niet meer overkomen. Ik ben keihard gaan trainen op bepaalde posities. Dat heeft zin gehad.”

Huizinga zat acht jaar geleden voor het eerst in een kano. Dat gebeurde tijdens een zomervakantie in de Ardèche. ,,Samen met Wendy”, zegt ze. ,,Papa ging erna bij de Helmvaarders kanoën. Wendy en ik zagen dat daar ook kanopolo werd gespeeld. Dat is uitdagender, en ik vind teamsport leuker dan individuele sport. Je bent niet alleen maar met jezelf bezig.”

‘Er valt geen droog brood te verdienen in kanopolo’

De sport beheerst voor een deel haar leven. Maar ze zal er haar studie aan de Pabo in Helmond nooit voor opgeven. ,,Dat lijkt me logisch”, zegt Huizinga. ,,Er valt geen droog brood te verdienen in kanopolo. Ik mag nog twee jaar uitkomen in de O21, daarna ga ik als senior door. En dan hoop ik ooit mee te doen aan de World Games (de Spelen voor niet-olympische sporten, red). Man, Europees kampioen. Het voelt zó goed dat ik me heb teruggeknokt.” De speelsters worden woensdagavond om 19.30 uur gehuldigd bij HWC de Helmvaarders aan de Kanaaldijk Z.O. 50 in Helmond.