Helmondse handbaltrainer Guido van Erp: ‘Bevo wil het liefste spelers uit eigen jeugd’

Een-tweetjeAls nieuwe trainer van de handbalsters van Bevo uit Panningen kende Guido van Erp (60) uit Helmond geen onverdienstelijke start in de tweede divisie. Het doel is om de prijzen meespelen, maar promoveren is geen must. Bevo won zaterdag van V&L-2: 32-24.

Hoe kom je bij de vrouwen van Bevo terecht?

,,Heel simpel: ik ben ervoor gevraagd. Toen bekend werd dat ik zou gaan stoppen bij de mannen van HC Groot Venlo werd ik al benaderd. Ik ben natuurlijk geen onbekende bij Bevo, ik train het derde mannenteam en heb er lang geleden zelf gespeeld.”

Twee teams trainen, toe maar!

,,Met die mannen is eigenlijk een soort hobby-project, ouwe -jongens-krentenbrood zeg maar. Ze zijn heel fanatiek, maar het is vooral om het lijf gezond en fit te houden. Ik heb niet de illusie dat ik bij een speler als Ron Klemann nog veel aan tactiek kan schaven.”

En bij de vrouwen dan?

,,Ik vind het een uitdaging om die meiden naar een hoger niveau te tillen. Ze werken hard, ook om het lijf te prepareren om zestig minuten te handballen. Dat is ook nodig, want de bezetting is een probleem. Als we compleet zijn, heb ik slechts drie wissels. Dat is eigenlijk te weinig en ook het tweede team kampt met een gebrek aan speelsters.”

Dan is een derde plek zeker niet onaardig.

,,Nee zeker niet, ik denk dat het vrij aardig lukt tot nu toe. Alleen door de smalle groep zijn we kwetsbaar en kan het ook plotseling bij een aantal blessures in elkaar storten, maar we mogen niet ontevreden zijn. Ons doel is meespelen om de top drie, maar we hoeven niet per se te promoveren. De titel pakken is geen must, maar zou natuurlijk wel heel leuk zijn.”

Bevo heeft dus moeite om twee teams op de been te brengen, ligt daar een plan voor?

,,Absoluut en dat is ook een van de redenen waarom ik bij Bevo zit. Ze willen een betere opleiding aan de vrouwenkant gaan opzetten. Alleen dat heeft tijd nodig. Bevo wil het liefste spelers uit eigen jeugd, er komt een talentvolle B-jeugd aan, maar dat duurt nog even. Maar er heerst optimisme bij Bevo om de opleiding te gaan verbeteren. Dat vind ik ook het mooie aan deze club: ze willen iets bereiken”

Zien we je over een paar jaar bij het vlaggenschip, de mannen?

Lachend: ,,Nee! En dat zeg ik heel resoluut. Die ambities heb ik wel ooit gehad, maar ik ben zestig jaar inmiddels en heb gekozen voor een maatschappelijke carrière. Zeker met mijn werk waarin ik vaak op reis moet, is dat niet haalbaar.”

Zonde, zeker met je EHF Master Coach and Licensing Course op zak.

,,Misschien wel, maar ik heb niet meer de ambities om in het handbal dit te bewijzen. Dat is niet de uitdaging die ik zoek. Ik vind het leuk om mijn vrouwenteam op niveau te krijgen en ben verder bezig met het organiseren van de master coach opleiding 2023 in Nederland. Ik leer ervan door met trainers die wel op hoger niveau acteren te praten en dat probeer ik dan te vertalen naar tweede divisieniveau.”