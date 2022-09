Helmondse kanoslalommer Joris Otten komt geld tekort: ‘Eén keer even zonder geldzorgen varen lijkt me fantastisch’

Een-tweetjeKanoslalommer Joris Otten (24) uit Helmond ‘moet en zal’ het WK 2023 in Londen halen. Want daar kan hij zich kwalificeren voor de Spelen 2024. Maar de obstakels op de weg naar Parijs lijken groter te worden.

Eind augustus: World Cup in de discipline C1 in jouw woonplaats Pau in Frankrijk. Je eindigt op de 18de plaats. Als ‘land’ word je zelfs 12de op de geschoonde lijst. Mocht jou dat volgend jaar in Londen lukken, plaats je je voor Parijs 2024. Nou ja, er zijn nog een paar aanvullende eisen van het NOC*NSF, maar dat komt dan wel in orde. Wat betekent die 18de plek in Pau voor jou?

,,Mijn beste resultaat. En ik miste de finale op maar drie seconden. Ik maakte twee fouten, die me bij elkaar vier seconden tijdstraf opleverden. Reken maar uit.”

Er waren dit seizoen vijf World Cups. Jij eindigt in het algemeen klassement als 39ste in een deelnemersveld van 80. Dat is in de middenmoot. Waarop baseer jij jouw aanname, dat je een kans maakt om Parijs te halen?

,,Ik heb één World Cup niet gevaren. Druk wedstrijdschema, nauwelijks geld. Ik moest even uitrusten. Maar goed, ik heb meerdere keren aangetoond dat ik meekan op het hoogste niveau. Alleen drukt zich dat nog niet uit in klinkende resultaten. Het zit er wel in, ik weet dat ik het kan. Daarom is Parijs haalbaar.”

Op het WK in Augsburg afgelopen juli, lijk je op weg naar de halve finale. Vervolgens verknoei je het in de laatste poortjes van het parcours. Hoe kwam dat? Was de druk te groot?

,,Mijn topsportleven bestaat voor een groot deel uit de eindjes aan elkaar knopen. Ik krijg nauwelijks financiële ondersteuning. Die run op het WK verliep erg goed. Wauw, dacht ik op een gegeven moment, als je hier goed presteert, komt er misschien wat geld vrij. Man, in een WK-run over zoiets nadenken. Dan leg je ongezonde druk op jezelf.”

Je hebt een tweedehands kano en een aftandse auto. En je moet uit geldgebrek de goedkoopste Airbnb-adresjes boeken als je naar wedstrijden gaat. Heb je nooit zin om met je sport te kappen?

,,Absoluut niet. Maar ik zou een keer een grotere sponsor willen. Dit jaar kom ik wel rond. Volgend jaar studeer ik af, dan valt mijn grootste inkomstenbron weg. Ja, een studiebeurs. Ik heb nog nooit zo’n schrik gehad. Mijn sportcarrière staat op het spel. Ik moet en zal naar het WK in Londen. Als ik me daar plaats voor Parijs, komt er sowieso geld van NOC*NSF vrij. Man, één keer even zonder geldzorgen varen. Dat lijkt me fantastisch.”