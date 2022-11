Helmondse keeper Patrick Prijs (36) wil nog jaar door bij PSV: ‘Nu haal ik echt het maximale uit mijn handballoopbaan’

Eerst maar het minder goede nieuws: jullie verloren zaterdag namelijk in Eindhoven met 26-33 van E&O uit Emmen.

,,Het was geen goede wedstrijd van ons. We maakten in de eerste helft te veel fouten. Beginnersfouten eigenlijk: die worden op dit niveau meteen afgestraft. Bij rust stond het 13-16 en ook na de pauze slaagden we er niet in de wedstrijd om te buigen. E&O is een ervaren ploeg, wij komen pas net kijken in de eredivisie.”

Met vijf uit acht punten staan jullie derde van onderen. Hoe vind je dat het gaat?

,,We pakken hier en daar punten, maar het kan altijd beter. De foutjes moeten eruit, dan ben ik ervan overtuigd dat we ons gaan handhaven. Dat is het doel dit seizoen. We zijn sowieso niet het zwakste team van de eredivisie, dus in lijfsbehoud heb ik het volste vertrouwen. Als we dit seizoen goed doorkomen, hoop ik dat we volgend seizoen lekker mee gaan draaien in de middenmoot.”

Ben je tevreden met je eigen prestaties?

,,Jawel hoor. Als keeper van een promovendus krijg je natuurlijk veel te doen en ook de nodige goals tegen. Ik kan goed tegen mijn verlies, alleen niet als het een onnodige nederlaag betreft. Tegen E&O speelde ik een goede eerste helft, de tweede was wat minder. Door een enkelblessure van Rijk de Jager kreeg ik de afgelopen weken veel speeltijd. Normaal gesproken keepen we bijvoorbeeld ieder een helft, afhankelijk van hoe het loopt.”

Je speelde eerder bij Swift in Helmond, Apollo in Son en Breugel, Habo’95 in Boekel en GHV in Goirle. Hoe kwam je bij PSV terecht?

,,Vorig seizoen speelde ik met GHV in de eredivisie. Maar dat team viel uit elkaar en trok zich terug. Ik dacht ‘ik ben 36: het is mooi geweest’. Ik wilde terug naar Swift en trainde daar ook mee. Maar dat team was vrij jong en daar paste ik niet goed bij. PSV was gepromoveerd naar de eredivisie en trok enkele spelers van GHV aan. Ik kende er ook nog een paar andere spelers en zo ging het balletje rollen. Ik trainde een paar keer mee en dat beviel zo goed dat ik ben gebleven. Een keuze waar ik absoluut geen spijt van heb. Het bevalt me zelfs zo goed dat ik er nog een seizoen aan vast wil plakken. Zo zie je maar dat het soms anders loopt dan je vooraf gedacht had. Nu haal ik echt het maximale uit mijn handballoopbaan.”