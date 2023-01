Helmondse rolstoeltennisser Niels Vink verliest finale Australian Open van dubbelpartner

Rolstoeltennissers Sam Schröder en Helmonder Niels Vink pakten samen de dubbeltitel op de Australian Open, zaterdag stonden de nummers 1 (Vink) en 2 (Schröder) van de wereld tegenover elkaar in de enkelspelfinale bij de quads. De 23-jarige Schröder zegevierde: 6-2, 7-5. Hij won in 2020 al de US Open en zegevierde vorig jaar op de Australian Open en Wimbledon.

In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) werd nog samen feest gevierd, toen de enige ontbrekende titel op het palmares van Vink en Schröder aan de erelijst kon worden toegevoegd. De Brabander en zijn dubelpartner namen revanche op de verloren finale van vorig jaar, toen ze de andere Grand Slams wel wisten te winnen. Ze versloegen het Braziliaans-Zuid-Afrikaanse duo Ymanitu Silva en Donald Ramphadi in straight sets: 6-1 en 6-3.

Een dag later stonden de twee, zoals ze veel vaker meemaakten, tegenover elkaar. Daarin was Schröder te sterk, net als vorig jaar. Afgelopen jaar won Vink wel van zijn dubbelpartner in de finale van de US Open.

Diede de Groot

Bij de vrouwen pakte de 26-jarige Diede de Groot, nummer 1 van de wereld, de grandslamtitel. Ze versloeg in de finale in de Margaret Court Arena de Japanse Yui Kamiji in drie sets: 0-6 6-2 6-2.

De Groot veroverde in Melbourne haar tiende grandslamtitel op rij en haar zeventiende in totaal. De afgelopen twee jaar won ‘Diede the Great’, zoals ze op Twitter heet, alle grand slams. Met Aniek van Koot zegevierde ze vrijdag in Melbourne ook al in het dubbelspel.