Helmondse rolstoeltennisser voegt met dubbele Wimbledon-zege de volgende Grand Slam aan zijn prijzenkast toe

Vink is ondanks zijn 20 jaar een gevestigde naam in het rolstoeltennis, hij is de nummer één van de wereld in de quad-klasse. De Helmonder zit in een rolstoel door een meningokokkeninfectie, op 1-jarige leeftijd keek hij de dood in de ogen en raakte hij gehandicapt, vertelde hij onlangs nog in aanloop naar het Wimbledon-toernooi.