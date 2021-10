Helmondse tafeltennisster (23) verrast met twee medailles op NK

De uit Syrië gevluchte coach PSV vindt zijn plezier in handbal: ‘Of ik weleens heimwee heb? Wat denk je?’

4 oktober PSV-coach Saji Al Mahamed vluchtte in 2014 uit Syrië naar Nederland. Hier kreeg zijn handbalcarrière een vervolg. ,,Handbal maakt me nog steeds blij”, zegt de PSV-coach. Hij zag hoe zaterdagavond hoe in de eerste divisie PSV nipt in eigen huis van Aalsmeer 3 won: 30-29.