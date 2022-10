Helmondse volleybalster Juul Knapen speelt in Amerika: ‘Lastig om een keuze te maken op basis van telefoongesprekken’

Vanaf haar elfde stak Juul Knapen (18) al haar vrije uren in het volleyballen. En met succes; het bracht haar via de eredivisie naar de Amerikaanse volleybalvelden.

Knapens keuze viel op het volleybalteam van Virginia Commonwealth University in Richmond. ,,Ik ben superblij met de keuze die ik heb gemaakt. De coaches zijn aardig en mijn teamgenootjes zijn fijn. Het voelt echt als een soort familie. Dat is wel fijn als je eigen familie op zo’n grote afstand zit.’’

Heel haar familie volleybalt en dus begon Juul op haar vijfde ook bij Polaris in haar woonplaats Helmond. De sport is haar dan ook met de paplepel ingegoten. ,,Eigenlijk was het vanzelfsprekend dat ik ook ging spelen, maar dat is dus heel goed bevallen.’’

Mettertijd ging Knapen haar sport steeds serieuzer nemen. Als tiener stak ze al haar vrije uren in het volleyballen, om uiteindelijk bij het regionaal talentencentrum te belanden. ,,Daar leerde ik superveel van. Sindsdien ben ik echt veel trainingsuren gaan maken. Ik werd steeds serieuzer en kwam hogerop. Dat was wel heel bijzonder.’’

Naar Amerika toe

Op haar vijftiende kon Knapen terecht bij Peelpush in Meijel, waar ze met het eerste vrouwenteam in de eredivisie speelde. Dat smaakte naar meer en het buitenland lonkte. De Helmondse wilde naar Amerika toe. ,,Daarom heb ik me aangemeld bij een bedrijf dat veel Nederlandse topsporters begeleid in een buitenland-traject. Zij sturen dan beelden van mij op waar coaches op kunnen reageren als ze geïnteresseerd zijn.”

Al gauw kreeg de volleybalster veel aanbiedingen van coaches door heel Amerika. ,,Dat is natuurlijk wel een hele eer’’, zo vertelt ze. ,,Ik heb met veel coaches gebeld om te kijken bij wie ik me het meest op mijn gemak voelde. Het was wel lastig om een keuze te maken op basis van telefoongesprekken, maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan.”

Verheugd op New York

Afgelopen weekend reisde de Helmondse af naar New York, om daar twee wedstrijden tegen Fordham University te spelen. Iets waar ze zich al tijden op verheugde. ,,Bij aankomst kon je de stad vanuit het vliegtuig zien. Dat was echt onwerkelijk.”

Als domper op de feestvreugde scheurde Knapen twee weken geleden haar enkelbanden, waardoor ze niet mee kon spelen in de wedstrijd waarop ze zich zo had verheugd. ,,Wat het extra zuur maakt, is dat ik echt goed bezig was. Ik had namelijk een career high gehaald; 16 ballen gescoord in één wedstrijd. Superjammer om op je hoogtepunt uit te vallen, ook omdat het heel lullig gebeurde.”

Drie maanden rust kreeg Knapen voorgeschreven. ,,Dat zou einde seizoen voor mij betekenen. Hopelijk kom ik sterker terug en kan ik alsnog spelen tijdens de off-seasonwedstrijden na kerst.’’

Hoewel nu geblesseerd is Knapen nog lang niet uitgespeeld. In de toekomst wil ze zich dan ook blijven ontwikkelen. ,,Voor mij telt alleen het hoogst haalbare’’, zo vertelt ze. ,,Ik weet niet hoe lang ik nog in Amerika wil blijven, maar ik ben benieuwd wat de toekomst me gaat brengen en welke kansen er op mijn pad gaan komen. Daar kijk ik heel erg naar uit.”

