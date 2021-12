Hendrikx buigt het hoofd voor Nys in Azencross

De Brabander is bezig aan een sterke fase in het seizoen. In Dendermonde pakte hij zondag de leiding in het wereldbekerklassement bij de beloften (U23). De dag erop kwam hij echter zo hard ten val in Zolder (Superprestige), dat hij de wedstrijd moest verlaten.

,,Ik had daar deze week een beetje de naweeën van en had vandaag het idee dat er even doorheen moest komen.” Halfkoers hervond hij zichzelf en reed in één ruk door naar de twee leiders, Nys en wereldkampioen Pim Ronhaar. Kort daarna werd Ronhaar gelost. In de slotronde sprong Nys over een sloot, waar Hendrikx van de fietst moest. Dat gaatje kreeg de Nederlander niet meer gedicht. ,,Ik zat ook tegen de vermoeidheid aan, maar op zich was dit een prima wedstrijd.”