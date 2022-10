Henk Strik (74) gaat met een handbalvereniging uit Gemert van een boerderijschuur naar de tweede divisie

Toen trainer Henk Strik in een boerderijschuur de handbalmannen van Tremeg voor het eerst sprak, werd nog niet eens aan promotie naar de hoofdklasse gedacht. Vandaag debuteren de handballers uit Gemert in de tweede divisie.

Als Henk Strik (74) in 2020 de nieuwe hoofdtrainer van eersteklasser Tremeg wordt, merkt hij direct dat de selectie onbenutte capaciteiten bezit. Hij ziet een gretige en hardwerkende groep handballers, die best eens een stapje hoger kunnen wagen. Is promotie naar de hoofdklasse niet iets? Als de competitie door een lockdown wordt stilgelegd, oppert hij het idee. ,,We gaan het gewoon proberen”, zegt Strik.

Nog een seizoen en kampioenschap verder staat Tremeg aan de vooravond van de tweede divisie. En dat is voor het eerst in het bijna vijftigjarige bestaan van de club. Speelde Tremeg voorheen nog vooral in de regio, voortaan zullen twee taxibusjes de handballers van sporthal Molenbroek naar landelijke uitwedstrijden brengen.

Boerderijschuur

Terug naar 2020. Want hoe is Strik, met jaren aan eredivisie-ervaring, eigenlijk bij Tremeg terechtgekomen? Hij lacht als hij erover begint. ,,Ik werd in coronatijd gebeld of ik wilde praten. Een goede vriend zei dat ik die kans niet moest laten”, vertelt Strik. ,,En Gemert is van oorsprong een boerendorp. Dus wij zijn met zijn allen in een boerderijschuur bij elkaar gekomen. Nou, er was plaats genoeg.”

In de handbalwereld is wel vaker plaats genoeg. De ledenaantallen lopen terug en vooral jongens kiezen vaker voor andere sporten. Het maakt Strik, die al ruim veertig jaar trainer is, verdrietig. ,,Toen ik begon met handballen had de landelijke bond 175 duizend leden, dat zijn er nu vijftigduizend. Het is moeilijk. Je probeert op allerlei manieren aan mensen te trekken.” Zoals het organiseren van een schoolhandbaltoernooi. Of het Gemerts Kampioenschap stoeprandgooien, om kinderen op een creatieve manier kennis te laten maken met de sport. ,,Vaak blijkt dat als je twee jongens uit een klas zo ver kunt krijgen om te gaan handballen, er meerdere zullen volgen omdat het ze ook leuk lijkt. Mijn kleinzoon van zes handbalt ook, dus opa moet op zaterdagochtend altijd komen kijken”, grapt Strik. Momenteel is Tremeg gezond, met ruim 170 leden.

Middenmoter

Strik is ervan overtuigd dat zijn mannen de tweede divisie aankunnen. De trainingen zijn met dertig minuten per keer verlengd, naar in totaal vier uur per week. De voorbereiding verliep soepel. En langdurig geblesseerden sluiten naar verwachting net op tijd aan. Doelstelling van de debutanten is de middenmoot. ,,Ik denk dat we de capaciteiten hebben om ons makkelijk te handhaven”, zegt Strik. ,,In het begin moet je ervan profiteren dat de tegenstander niet weet wie je bent.”

De selectie heeft de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in de verdediging. ,,Slim handballen”, noemt Strik het. ,,We willen offensief spelen en agressief op balbezit verdedigen. Elke tegenstander aanpakken die in balbezit is. Daar steken we heel veel werk in. De mannen vinden het leuk als tegenstanders fouten maken en een bal kunnen onderscheppen. En ze hebben de motivatie om er een uur lang vol voor te gaan.” In Spijkenisse zal Tremeg tegen HVOS voor het eerst zien hoe ze er nu voorstaan.