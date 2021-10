Herlings geeft geen cadeautjes weg in Frankrijk én pakt ook de WK-leiding terug

Judoka Joanne van Lieshout wereldkam­pi­oen junioren

7 oktober LIEROP - Joanne van Lieshout uit Lierop heeft op de WK junioren in de klasse tot 63 kilogram goud gewonnen. In het Italiaanse Olbia was de pas 18-jarige judoka van TeamNL in de finale te sterk voor Laura Vazquez Fernandez.