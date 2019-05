Herlings is het winnen niet verleerd, maar het verliezen ook niet

Jeffrey Herlings is het winnen nog niet verleerd. De motorcrosser uit Oploo maakte na vier maanden blessureleed zijn rentree. Op het circuit Kwintelooyen in Rhenen zette de regerend wereldkampioen MXGP de 1e manche van de Dutch Masters of MX naar zijn hand.

Herlings moest bij de start nog wat terrein prijsgeven op met name de Fransman Romain Febvre. Na een aantal ronden pakte de KTM-fabrieksrijder de koppositie om die niet meer af te staan. Later op de dag volgt nog de 2e manche.

Voor Herlings en het KTM-team is Rhenen de eerste test om te zien of hij voldoende hersteld is van een trainingsongeluk in januari om op 9 juni zijn eerste grand prix van het jaar te rijden.

Terwijl de coureur zich tussen de manches terugtrok in het rennerskwartier, constateerde sportdirecteur Joël Smets dat Herlings op de weg terug is.

Vechtlust

,,Of we weer een beetje de oude Jeffrey gezien hebben? Ik denk het wel. Aan zijn vechtlust hebben we nooit getwijfeld. En talent gaat ook niet weg met een kwetsuur. Het vertrouwen gaat wel weg. Dat is logisch. We hebben hier kunnen zien dat de opbouw goed was. We zitten in de goede richting’', zei de Vlaming, terwijl supporters zich probeerden te verdringen rond het KTM-kamp om een glimp van de wereldkampioen op de hometrainer op te vangen.

,,Vooraf is mij gevraagd op hoeveel procent ik dacht dat Jeffrey nu zit. Ik heb gezegd 80 procent en ik denk dat dat redelijk juist was. De rest is wedstrijdritme en vertrouwen. Deze wedstrijd kon niet op een beter moment komen. Op een prachtig circuit, grand prix-waardig. Niet echt zwaar zand, maar op een hardere ondergrond zoals we op grands prix ook tegenkomen. En vergis je niet, een Cairoli of Gajser staat hier niet aan de start. Maar Febvre stond vorige week op het WK-podium en Jonass twee weken daarvoor. Jeffrey gaf aan dat hij de eerste manche redelijk tot aan het gaatje heeft moeten gaan. Dat heeft hij ook het liefst. Hij heeft het niet op een presenteerblaadje gekregen’', zei Smets.

Verstand

Hoe diep hij had moeten gaan, merkte Herlings al rap in de 2e heat. Hij verdrong aan het einde van ronde 3 Febvre van de leiding, om snel daarna (figuurlijk) terug te vallen naar de 4e plaats. Op die positie kwam hij ook over de finish. Hij verklaarde na afloop zijn verstand te hebben gebruikt en naar zijn lichaam te hebben geluisterd. ,,Ik kreeg last van armpumps.’' Opgepompte armen is een typisch vermoeidheidsverschijnsel voor motorcrossers. ,,Dat heb ik altijd aan het begin van het seizoen, zeker als ik weinig gereden heb, zoals nu. Ik had de motor niet meer goed vast. En de baan lag er verraderlijk bij, hard en kapot. Dan moet je wij zijn: het is nu niet het moment om risico’s te pakken om mogelijk te kunnen winnen. Of terug de lappenmand in.’'