Herlings laat zege in eerste manche in Valkenswaard aan Gajser

Relaxte Brian Bogers wil naar top tien in GP Valkens­waard

7 maart Twee jaar kreeg Brian Bogers de kans om zich te bewijzen bij het Honda-fabrieksteam. Na een vroege blessure werd het nooit een succes. De Eindhovenaar deed voor 2020 qua team een stap terug, maar qua resultaten is een flinke stap mogelijk nu hij weer ‘relaxed’ op de motor zit. Zondag gaat hij in Valkenswaard voor een plek in de top 10.