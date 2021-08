Herlings met bovenmenselijke inhaalrace naar podium

Herlings toucheerde in de eerste bocht het achterwiel van Glenn Coldenhoff, waardoor beide Nederlanders achteraan kwamen te liggen. Herlings sneed als een heet mes door de boter het veld door, alsof er geen schouderblessure was, en reed met tien minuten te gaan al in de top-vijf. Daarna was het echter gedaan met de snelheid en was ook voor Herlings een keer de koek op. Het was wel voldoende voor de tweede plek in de daguitslag, achter Romain Febvre, die de manche won, en voor Pauls Jonass. Herlings liep in Lommel 9 punten in op Tim Gajser, die in totaal drie keer ten val kwam.