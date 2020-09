Herlings mist zeker vier grand prixs door harde crash

Motorcrosser Jeffrey Herlings mist zeker de vier komende grand prixs in de MXGP. Als gevolg van zijn harde crash van woensdag in het Italiaanse Faenza liep hij een nek- en schouderblessure op. Zijn team Red Bull maakte donderdag bekend dat de 25-jarige leider in de stand om het WK ook de grand prixs van Lombardije, Citta di Mantova en Europa mist. Deze worden tussen 27 september en 4 oktober gereden op het circuit van Mantova in Italië.

Als vanzelfsprekend mist Herlings ook de MXGP-race van komende zondag in Faenza. Na zijn harde val van woensdag werd Herlings onderzocht in het ziekenhuis in Bologna. Later werd hij overgebracht naar België waar de hem bekende arts Claes hem nader onderzocht.

Harde klapper

Een zware blessure bleef uit voor Herlings, maar de harde klapper die hij maakte zorgt er wel voor dat hij moet rusten. De komende twee weken zal beken worden hoe zijn lijf daarop reageert. Op 29 september krijgt Herlings een nieuwe MRI-scan. Teammanager Dirk Gruebel: ,,Hoewel het een enge crash was, moeten we dankbaar zijn dat Jeffrey niet ernstig gewond is geraakt. De eerste scans zijn dan ook positief. Het is een sterke kerel en heeft dit eerder meegemaakt.”

Gruebel hoopt dat Herlings snel weer terug op de motor zit. ,,Het is frustrerend vanwege het goede werk dat hij verzet heeft in de strijd om het wereldkampioenschap. Maar dit is de negatieve kant van de sport die we moeten accepteren. Hopelijk laat de scan over twee weken zien dat het met hem de goede kant opgaat.”

Herlings gaat met 263 punten aan de leiding in de stand om het wereldkampioenschap. Antoni Cairoli (242) en Tim Gajser (237) kunnen de komende races profiteren van de afwezigheid van Herlings. Na de grand prixs in Mantova staan er nog acht races op de kalender.