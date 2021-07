Herlings na bizarre blessure voorlopig niet in actie

Herlings kreeg in de eerste ronde van de MXGP van Nederland onverwacht bezoek van Ivo Monticelli, die op de schouder van ‘The Bullet’ landde. De KTM-rijder reed de wedstrijd uit en won zelfs, maar bleek na onderzoek een breuk te hebben opgelopen in zijn schouderblad.

Nu is gebleken dat de breuk dermate ernstig is dat Herlings ook de MXGP van Tsjechië moet laten schieten. ,,Ik heb geen pijn in mijn schouder als ik niet aan het crossen ben, maar als ik op de motor stap is het een ander verhaal", vertelt Herlings. ,,Ik zal Loket moeten uitzitten en ervoor zorgen dat ik daarna 100 procent ben als ik terugkom. Het is jammer en het heeft niet aan mij gelegen, maar het is wat het is.”