Herlings na rustpauze klaar voor internationale rentree in Axel

Herlings en Coldenhoff kunnen titel niet verdedigen: streep door Motocross of Nations

29 juli Er is definitief een streep gezet door de Motocross of Nations voor dit jaar. Het WK voor landenteams was vanwege de coronapandemie aanvankelijk verhuisd van Frankrijk naar Engeland, maar de organisatie heeft besloten dat de wedstrijd ook niet mogelijk is in Matterley Basin op 27 september. De annulering betekent dat Nederland nog een jaartje wereldkampioen blijft.